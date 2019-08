المتوسط

أفاد مكتب صندوق الزكاة بني وليد يوم أمس السبت، أنه استلم القيمة النقدية الأكبر منذ تأسيس المكتب.

وأوضح المكتب أن أحد الخّيرين تبرع بمبلغ مالي يقدر بحوالي 390 الف دينار نقداً خصصها للعائلات المحتاجة وذوي الدخل المحدود بمدينة بني وليد.

وأضاف أن المكتب استلم منها 160 ألف دينار وزعت على المستحقين بالمدينة بواقع 1000 دينار لكل عائلة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك حسب طلب المتبرع.

