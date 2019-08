المتوسط

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن إعلان نتيجـة الشهـادة الثانوية للمنطقة الشرقية سيكون يوم السبت الموافق 17/8/2019.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ستبدأ يوم 1/9/2019

