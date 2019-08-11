تفاصيل سيطرة وحدات الجيش وتأمينها لمدينة مرزق

مرزق-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تأمين الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة لمدينة مرزق وإلقائها القبض على 27 مرتزق.

من جانبه أكد المركز الإعلامي للواء “73” مشاة في وقت سابق بدأ وحدات عسكرية قتالية في تطهير مدينة مرزق بالجنوب الليبي من المرتزقة، وذلك بعد وصولها مساء اليوم وسط استقبال كبير من أهالي المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن سلاح الجو وجه أكثر من ضربة للمجموعات المسلحة ما تعرف بقوة حماية الجنوب “معارضة تشادية”.

وقال المركز في بيان له أن أهالي المدينة قدموا أقوى صورة في الجهاد دفاعا عن الدين والعرض والأرض، ومن المنتظر التحام الشباب بوحدات القوات المسلحة لتدمير العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية بقيادة المدعو حسن موسى.

وفي سياق منفصل أكد المركز أن محور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار بطرابلس شهدت مناوشات بعد ما قامت عصابات الحشد المليشياوي بالرماية العشوائية بقذائف الهاون.

وأضاف المركز أن التمركزات بنقاط عديدة حددتها غرفة عمليات المنطقة الغربية لصد أي هجوم قد يحدث، وأشار البيان أن الجاهزية كاملة.

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