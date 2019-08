مساعدة الأمين العام للامم المتحدة لأفريقيا: لا نعتزم إجلاء موظفينا من ليبيا

المتوسط:

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تنوي سحب بعثتها من ليبيا رغم مقتل ثلاثة من موظفيها في انفجار سيارة ملغومة في مدينة بنغازي.

وقالت بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام، لمجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم أيضا “الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا”.

وقُتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة لدى انفجار السيارة الملغومة أمام مركز تجاري وأحد البنوك، كما أُصيب موظفان آخران بالأمم المتحدة وعدد من الليبيين.

