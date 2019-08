الأمم المتحدة: ساهمنا في إنشاء مركز دعم في طمينة

المتوسط

ساهم برنامج الامم المتحدة الانمائي في انشاء مركز الدعم النفسي – الاجتماعي في طمينة.

وأوضح البرنامج في تدوينة له على صفحته على فيسبوك أن المركز الذي أنشئ بدعم من إيطاليا يساعد الناس من مصراتة و تاورغاء المتضررين من الصراع في عام 2011 على الشفاء والتعافي.

من جانبه علق الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي, عند زيارته للمركز قائلا ” قام المركز بعمل ممتاز في الجمع بين اهل مصراتة و تاورغاء مع التركيز على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من الصراع، مضيفا ان هذا عنصر من اركان المصالحة بين كلا من المجتمعات المحلية .

وأضاف البرنامج أنه قام بإصلاح مدرسة قديمة بوصفها موقع المركز وزودتها بالأثاث والمعدات.

كما أشار إلى أن تكفل بتدريب وتوجيه 35 من المتطوعين المحليين، بمن فيهم موظفو وزارة الصحة والعاملين فيها لإدارة المركز.

