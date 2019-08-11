(مفصل) مجموعات الوفاق المسلحة تطلق قذائف هاون تجاه الجيش وتخرق هدنة العيد

طرابلس-العنوان

قامت مجموعات مسلحة تابعة للوفاق اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بخرق وقف إطلاق النار من خلال إطلاقها قذائف هاون باتجاه وحدات القوات المسلحة، في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار بطرابلس.

وأكد المركز الإعلامي للواء “73” مشاة أن المحاور الثلاثة شهدت مناوشات بعد ما قامت مجموعات الوفاق المسلحة بالرماية العشوائية بقذائف الهاون.

وأضاف المركز أن التمركزات بنقاط عديدة حددتها غرفة عمليات المنطقة الغربية لصد أي هجوم قد يحدث هي في الجاهزية كاملة.

وكان قد أعلن أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من أمس السبت حتى يوم غد الاثنين، محذرا من أن رد الجيش سيكون قويا وقاسيا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها قد تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.

كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الجمعة الماضية، قبول مقترح بعثة الأمم المتحدة لهدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتبع إعلان السراج كشف لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليا الإرهابي صلاح بادي عن وصول تعزيزات وصفها بالكبيرة، في إشارة منه للتصعيد وعزمهم مواصلة القتالن في تلميح إلى رفضه لهدنة عيد الأضحى.

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