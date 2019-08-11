القائد العام يهنئ أسر الشهداء والشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك

بنغازي-العنوان

هنأ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أبناء الشعب الليبي العظيم، وأمهات الشهداء وأخواتهم وبناتهم وكافة أهلهم وذويهم، والمرابطين على الثغور بعيد الأضحى.

وقال القائد العام في بيان له اليوم “يطيب لي أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وصادق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف البيان “أترحم على كافة شهداء الوطن من أبناء قواتنا المسلحة العربية الليبية الذين جادوا بأرواحهم فداءً لوطنهم، وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض ليبيا الحبيبة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، حفظ الله ليبيا، ولتبقى أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة”.

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