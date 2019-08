تُشرف الكتيبة 128 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني في مدينة هون على استقبال العيديات المقدمة من الجيش الوطني للأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود في عموم مدن بلدية الجفرة، تمثلت في أضاحي وطنية وكذلك مبالغ مالية.

وجاءت المبادرة بعد توجيهات مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، فوصلت كميات كبيرة من الأضاحي بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ببلدية الجفرة.

