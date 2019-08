مؤسسة ماعت تطالب مجلس الأمن بتثبيت الهدنة في ليبيا

المتوسط

دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي إلى العمل على تثبيت هذه الهدنة كبداية للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، منوها على ضرورة التمسك بالسلام كوسيلة ملحة لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا، كما طالب بضرورة تجفيف منابع الإرهاب لتحقيق هذا الاستقرار.

كما طالب رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، كافة الأطراف في ليبيا إلى احترام الهُدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأدانت المؤسسة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس السبت، عن طريق سيارة مفخخة أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، والذي نتج عنه مقتل عدد من المدنيين من بينهم ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة إلى جانب ثمانية إصابات على الأقل من بينهم طفل.

وشدد على أن هذا الهجوم الخسيس وقع بالتزامن مع استعداد الليبيون لاستقبال عيد الأضحى، في عمل يدل على أن الجماعات الإرهابية لا تعرف سوى إراقة الدماء، وبعيدين كل البعد عن أدنى معايير الإنسانية.

وأشار عقيل إلى أن الحادث يذكرنا بتفجير مشابه بسيارة مفخخة وقع الشهر الماضي في مدينة بنغازي استهدف جنازة لقائد عسكري سابق عمل في الجيش الليبي، وأسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم عنصران في القوات الخاصة، كما وقع حادث أمس بعد أيام قليلة من استهداف الجيش طائرة تركية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لدى وصولها مدينة مصراتة لدعم الجماعات الإرهابية هناك.

