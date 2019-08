المتوسط

أعلن مطار معيتيقة اليوم الأحد فتح الاجواء بالمطار، بعد الانتهاء من ترميم الاضرار وتنظيف المكان.

وأوضح المطار عبر صفحته على فيسبوك، أن الشركات الناقلة ستباشر تسيير رحلاتها المجدولة لهذا اليوم .

وكان المطار قد أعلن صباح اليوم عن تعرضه للقصف وتوقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

