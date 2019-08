المتوسط:

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، أنه تم استئناف الرحلات بمطار امعيتيقة بعد توقفها نتيجة القذائف.

وأكد المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أن ” الميليشيات الارهابية من تمركزاتها بمشروع الموز هي من تقصف مطار معيتيقة”.

The post الجيش: الميليشيات تقصف مطار معيتيقة من تمركزاتها بمشروع الموز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية