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الأمم المتحدة تستبعد إجلاء موظفيها من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت مسئولة في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تنوي سحب بعثتها من ليبيا رغم مقتل 3 من موظفيها في انفجار سيارة ملغومة في مدينة بنغازي.

وقالت بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام، لمجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم أيضا “الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا”.

وجاء الهجوم بينما تحاول الأمم المتحدة التوسط في هدنة بالعاصمة طرابلس.

وقُتل 3 من موظفي الأمم المتحدة لدى انفجار السيارة الملغومة أمام مركز تجاري وأحد البنوك، كما أُصيب موظفان آخران بالأمم المتحدة وعدد من الليبيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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