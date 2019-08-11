الأمم المتحدة تستبعد إجلاء موظفيها من ليبيا

قالت مسئولة في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تنوي سحب بعثتها من ليبيا رغم مقتل 3 من موظفيها في انفجار سيارة ملغومة في مدينة بنغازي.

وقالت بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام، لمجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم أيضا “الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا”.

وجاء الهجوم بينما تحاول الأمم المتحدة التوسط في هدنة بالعاصمة طرابلس.

وقُتل 3 من موظفي الأمم المتحدة لدى انفجار السيارة الملغومة أمام مركز تجاري وأحد البنوك، كما أُصيب موظفان آخران بالأمم المتحدة وعدد من الليبيين.

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