(فيديو) سيدة ليبية تضع مولودا على صعيد عرفات

الرياض-العنوان

احتفت وزارة الصحة السعودية أمس السبت، بولادة سيدة ليبية تدعى سعاد محمد بربوش ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عاما لطفل أطلقت عليه اسم “عرفة” تيمنًا بولادته في تاسع أيام ذي الحجة الذي شهد وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج.

وعلقت وزارة الصحة السعودية حول ولادة الطفل الليبي عرفة بالقول “في صعيد عرفة وفي يوم عرفة يطل المولود عرفة على الدنيا من أطهر بقاع الأرض كأول مولود في مستشفيات عرفة” وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها بـ “فيسبوك”.

وكانت سيدة ليبية أخرى قد وضعت مولودتها في خامس أيام ذي الحجة وأفادت البعثة لطبية آنذاك بتسجيل أول حالة ولادة طبيعية بموسم الحج الجاري بين 3 سيدات ليبيات يتوقع أن يضعن مواليدهن في أي لحظة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أعرب الحاج الليبي عثمان يوسف عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفًا أن المولود يتمتع بصحة جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية