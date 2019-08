محلل سياسي: خرق الهدنة يعكس عدم اكتمال مبادرة الأمم المتحدة

المتوسط:

أشار مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إلى الاشتباكات التي وقعت اليوم في محيط مطار طرابلس، لافتا إلى تبادل الاتهامات بين الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق باختراق الهدنة.

وأضاف الأسمر، خلال تصريحات مع قناة الغد الإخبارية، أن خرق الهدنة يعطي مؤشرا بأن الأمم المتحدة ببعثتها وبمبادرتها غير مكتملة، إذ لم تضع آلية للمتابعة والرقابة وتحميل المسؤولية للطرف الذي يقوم بخرق الهدنة.

وأوضح الأسمر أن العديد من موظفي بعثة الأمم المتحدة غادر ليبيا منذ انطلاق الأحداث في الـ4 من أبريل نيسان الماضي، مشيرا إلى أنه لا يمكن بحال من الأحول قانونا وسياسيا تحميل المسؤولية في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين.

