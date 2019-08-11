سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 251 مهاجرا قبالة السواحل الليبية وتواجه تحدي البحث عن مرسى

تمكنت سفينة “أوشن فايكينغ” التي حلت محل “أكواريوس” وترفع العلم النرويجي من إنقاذ 251 مهاجرا خلال ثلاثة أيام من بدء عملياتها قبالة السواحل الليبية الجمعة الماضية. السفينة التي تواصل عملياتها على بعد أقل من 100 كلم من طرابلس تواجه حاليا تحدي البحث عن مرسى، خاصة بعد أن سارع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بتأكيد أن بلاده “غير ملزمة باستقبال المهاجرين غير الشرعيين”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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