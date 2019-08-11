مجلس النواب يدين تفجير الهواري ببنغازي

دان مجلس النواب بـشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الهواري في بنغازي أثناء مرور موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفا إياه بالعمل الجبان.

وطالب المجلس في بيان أصدره أمس وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بتكثيف جهودها للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف التي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة فيها.

وأشار مجلس النواب إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تعكس ما يحمله هؤلاء الإرهابيون من فكر متطرف، وليعلم العالم والمؤسسات الدولية قبح الفكر المتطرف الإرهابي الذي نحاربه.

وقدم المجلس أحر التعازي للعاملين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولأسر وذوي من قضوا في هذا التفجير الإرهابي.

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