الحكومة المؤقتة: شرعنا بتحقيق فوري في واقعة تفجير الهواري

دانت الحكومة الليبية المؤقتة التفجير الذي استهدف موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال ما وصفته تجولهم المعتاد في مدينة بنغازي.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة أنها فتحت تحقيقا فوريا في الحادثة من خلال وزارة الداخلية بالحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها، موضحة أن هذا الهجوم جاء نتيجة لإحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن والتي بين فيها ارتباط المجلس الرئاسي بالجماعات الإرهابية.

وأضافت الحكومة المؤقتة أن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى إفشال الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها القوات المسلحة برعاية أممية، مشيرة إلى أن هذا العمل لن يفسد فرحة الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك.

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