“الوفاق”: أبلغنا البعثة الأممية باختراق ” الجيش” للهدنة

قال المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق مصطفى المجعي في تصريح لوكالة فرانس برس الأحد “للأسف قامت قوات (الجيش) بخرق الهدنة في موقعين مختلفين: الأول منطقة سوق الجمعة (الواقعة غرب العاصمة طرابلس) والثاني مطار معيتيقة الدولي الذي تعرض مرتين للقصف ما أدى إلى إغلاقه”.

وتابع المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق “لحظة القصف جاءت تزامنا مع وصول ومغادرة رحلات من وإلى المطار”، مشيرا إلى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي الواقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

أضاف المتحدث ، أنه “تم إبلاغ البعثة الأممية وتثبيت حالتي خرق الهدنة”.

كما لفت المتحدث الى أن قوات حكومة الوفاق “ملتزمة حتى الآن بالهدنة، لكنها تملك كل الوسائل للرد على مصادر التهديد في أي وقت”.

