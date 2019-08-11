ماعت تستنكر هجوم بنغازي

دانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس السبت 10 أغسطس، عن طريق سيارة مفخخة أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، والذي نتج عنه مقتل عدد من المدنيين من بينهم ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة إلى جانب ثمانية إصابات على الأقل من بينهم طفل.

وعبرت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الاحد عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وشدد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت على أن هذا الهجوم الخسيس وقع بالتزامن مع استعداد الليبيين لاستقبال عيد الأضحى، في عمل يدل على أن الجماعات الإرهابية لا تعرف سوى إراقة الدماء، وبعيدين كل البعد عن أدنى معايير الإنسانية.

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