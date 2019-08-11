البعثة الطبية: الحالة الصحية للحجاج الليبيين مطمئنة

قالت البعثة الطبية للحجاج الليبيين إن الحالة الصحية لجميع حجاج ليبيا مطمئنة ولم يتم تسجيل أي حالات مرضية أو إصابات، فيما عدا حالة واحدة لسيدة ليبية تعرضت لإغماء خلال ازدحام أمام مسجد نمرة في اليوم التاسع من ذي الحجة،

وأكدت بعثة الحجاج الليبيين أنها قامت بالتنسيق مع المستشفيات بالمملكة العربية السعودية من أجل دخول الحالات التي تحتاج لغسيل الكلى، ابتداء من يوم الإثنين الموافق لثاني أيام التشريق، مشيرة إلى أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية من أجل إجراء الكشوفات والحرص على صحة الحجاج الليبيين.

هذا واحتفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بولادة سيدة ليبية ضمن بعثة الحجاج الليبيين، والتي وضعت طفلا أطلقت عليه اسم عرفة. وقالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إن الطفل الليبي عرفة هو أول مولود في مستشفيات عرفة، مشيرة إلى أن السيدة سعاد قد ولدته في تاسع أيام ذي الحجة والذي شهد وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات. وأكدت البعثة الطبية للحجاج الليبيين أن سيدة ليبية أخرى ضمن بعثة الحجاج الليبيين كانت قد وضعت مولودا في خامس أيام ذي الحجة، مشيرة إلى أن ثلاث سيدات أخريات من المتوقع أن يضعن مواليدهن في أي لحظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا