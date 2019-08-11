مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي ببنغازي

نيويورك-العنوان

أدان مجلس الأمن بأشد العبارات التفجير الذي وقع أمس السبت، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي واستهدف موكب تابع للأمم المتحدة، مطالبا بضرورة معرفة من يقف وراء الهجوم ومحاسبة المسؤولين.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعرب مجلس الأمن عن خالص مواساته وتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل والتام للمصابين.

وأكد مجلس الأمن من جديد الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس والصادر في 5 أغسطس 2019، بما في ذلك دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص.

ورحب مجلس الأمن بالهدنة بين الطرفين في عيد الأضحى معربا عن دعمه الكامل لها مؤكدا على أهمية أن تصاحب هذه الهدنة تدابير لبناء الثقة بين الطرفين، بهدف ضمان تحول هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ إن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لن يتحققا سوى عبر حل سياسي يتعين على الأطراف أن تشارك دون إبطاء في التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة.

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