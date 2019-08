“محلي الوفاق” تستهجن قطع المياه عن مدينة طرابلس

المتوسط:

استهجن وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاف، وعضو لجنة الطوارئ عبد الباري شنبارو، إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، وحرمان سكان العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى، من تدفق المياه لليوم الرابع على التوالي، من قبل بعض الأشخاص المحتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب الليبي.

وناشد شنبارو خلال تصريح أدلى به مساء اليوم لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية التدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكدًا أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء تعمل جاهدة لإرجاع التيار لجميع المناطق في البلاد، وأن حكومة الوفاق الوطني، لم ولن تفرق بين أي من المدن الليبية في برنامج طرح الأحمال، والأمر مرتبط بترجيع عمل المحطات الخارجة عن العمل ومقدرة خطوط الإمداد.

