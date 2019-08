المتوسط:

نفذت منظمة “إس أو إس المتوسط” الاحد عملية إنقاذ ثالثة في ثلاثة ايام قبالة الشواطىء الليبية، شملت 81 مهاجرا، بحيث باتت تستضيف 251 ناجيا على متن السفينة “أوشن فايكينغ” التي تستخدمها مع منظمة “اطباء بلا حدود”، وفق ما افادت مراسلة فرانس برس على متن السفينة.

ومعظم المهاجرين الذين تم انقاذهم سودانيون كانوا غادروا السواحل الليبية مساء السبت على متن زورق مطاط.

وتواصل “أوشن فايكينغ” التحرك في المياه الدولية على بعد حوالى خمسين ميلا بحريا (اقل من مئة كلم) من طرابلس.

وقال منسق عمليات البحث والانقاذ في “إس أو إس المتوسط” نيكولاس رومانيوك لفرانس برس “نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون”، مشيرا الى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الابحار.

وقد يكون الحضور الخجول للسلطات على السواحل الليبية عائدا الى عطلة عيد الاضحى التي بدأت الاحد.

وحلت “أوشن فايكينغ” محل السفينة “أكواريوس” وترفع علم النروج.

ومعظم المهاجرين الذين استقبلتهم على متنها منذ بدأت نشاطها يتحدرون من السودان (64,5 في المئة).

لكن عملية الانقاذ الاولى الجمعة شملت 81 شخصا من غرب افريقيا والسنغال وساحل العاج، وفدوا الى ليبيا بحثا عن عمل قبل أن تفاجئهم الحرب.

واوضحت منظمة “اطباء بلا حدود” التي تتولى تسجيل المهاجرين على متن السفينة أن 81 في المئة منهم تراوح اعمارهم بين 18 و34 عاما فيما يشكل القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 17 في المئة.

The post عملية إنقاذ ثالثة قبالة السواحل الليبيّة: 251 مهاجراً موجودون على السفينة “أوشن فايكينغ” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية