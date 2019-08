المتوسط:

أعربت إدارة المنظومة بالتهنئة لكافة الليبيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن أسفها على إستمرار إنقطاع المياه في ايام العيد المباركة في واقعة لم تحدث منذ بداية تشغيل المنظومة سنة 1996م.

وأوضحت الادارة، أن انقطاع المياه بسبب تعنت ورفض المجموعة المسلحة الذي اقتحمت محطة الكهرباء النهر (1) إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الإستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار والتهديد بالتفجير وحرق مكونات المنظومة الهندسية والمحطات إلى حين الوصول إلى تسوية مع الشركة العامة للكهرباء بخصوص إنقطاع التيار الكهربائي عن مدينة براك الشاطئ ، بعد كل الجهود التي بذلت لتدخل الحكماء والاعيان دون جدوى أو فائدة وفي غياب تام لأجهزة الدولة ، وأدانت إدارة المنظومة بأشد العبارات هذه التهديد والسلوك غير المسئول من هذه المجموعة والذي هو محرم شرعاً ومجرم قانوناً ومرفوض عرفاً مهما كانت الاسباب والدواعي والمطالب مشروعة ام لا ، ونطالب من الجميع بتغليب صوت الحكمة والعقل والضمير والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه التي هي خدمة عامة تقدم لليبيين وهبة الله للناس جميعاً.

The post “النهر الصناعي” يعرب عن أسفه لانقطاع المياه عن طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية