المتوسط:

‏أعربت السفارة الايطالية ‎عن إذانتها الشديدة للهجوم على طاقم ‎البعثة الأممية والمدنيين في ‎ليبيا يوم 10 أغسطس.

كما قالت السفارة ، في تغريدة لها عبر تويتر، إنها “من أعمق مشاعرنا ودعواتنا إلى عائلات الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى”،

وشددت السفارة على أن الإرهاب لن ينتصر في ليبيا.

