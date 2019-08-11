عودة خدمات الإنترنت لمدينة سرت بعد انقطاع ثلاثة أيام

عادت خدمات الإنترنت «الواى ماكس» لمدينة سرت، بعد انقطاع دام لأكثر من تلاثة ايام.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت، لـ«بوابة الوسط» نقلا عن مصدر فنى بشركة التقنية والاتصالات، إنه سبب الانقطاع هو خلل فني في محطة التقوية والبث، وتم التغلب عليه بفضل جهود الفنيين المكلفيين بعمليات الإصلاح، مؤكدا أن خدمات الإنترنت عادت للمدينة بصورة جيدة.

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وتشهد مدينة سرت انقطاعا مستمرا، في خدمات الإنترنت لأسباب أغلبها «فنية»، وفق ما صرح به مصدر فني، تابع لقطاع الاتصالات الوسطى، لـ«بوابة الوسط» قبل أسبوع.

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