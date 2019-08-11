مصدر: سلاح الجو نفذ السبت ضربات جوية على نقاط تابعة للمليشيات التشادية في مرزق

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو نفذ أمس السبت ضربات جوية على نقاط تابعة لمليشيات المعارضة من التبو التشاديين وما يعرف “بقوة حماية الجنوب ” في حي 17 بمدينة مرزق.

وأضاف المصدر أن أمس السبت شهد أيضًا مواجهات عنيفة بين شباب وأهالي مدينة مرزق وخاصة ” بحي المقريف ” والمليشيات التشادية التي حاولت اقتحامه من ثلاث محاور إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأفاد المصدر أنه خلال المواجهات ضد المليشيات التشادية قتل ثلاثة شباب وهم يدافعون عن مدينتهم وهم محمد شعبان خطيب مسجد أبوبكر الصديق ومدرس لتعاليم القرآن بمسجد “بند الواح”، وعلي حسن ردو ، ويوسف السحبو .

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أكدت أن الوحدات العسكرية اليوم الأحد تقوم الآن بالتأمين الكامل لمدينة مرزق.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على عدد 27 مرتزق.

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