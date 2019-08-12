صحة الوفاق: سنتخد إجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية

أعلن وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة، لمعالجة مختنقاتهم المالية، بعد زيارة مفاجأة له، لمستشفى الهضبة العام، ليلة أمس، بهدف اختبار جاهزية قسم الإسعاف بالمستشفى.

وأوضح عيسى، إن الوزارة ستعمل على تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وأنها ستراقب صرف الإدارات المالية للمستشفيات، والمكافئات المالية المقررة ببند التحسين، لضمان وصولها إلى مستحقيها من العاملين بالمناوبات الليلية والعطلات وأقسام الإسعاف والطوارئ.

وأشار مكتب الإعلام بالوزارة، أن وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق، لاحظ خلال زيارته لمستشفى الهضبة العام، وجود الأطباء المناوبين من الاخصائين والمشرفين، بمواقع عملهم في قسم الاسعاف والإنعاش، مع نقص في عدد العناصر العاملة بالقسم، وعدم وجود عناصر تمريض كافية، مع توفر كافة الإمكانيات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة لعدم وجود فني تضميد كسور.

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