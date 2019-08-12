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مجلس الأمن يجدد إدانته الهجوم الإرهابي على البعثة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد مجلس الأمن الدولي، إدانته لحادثة الاعتداء على موكب تابع للأمم المتحدة في مدينة بنغازي، والذي راح ضحيته ثلاثة موظفين تابعين للبعثة الأممية وعدد من المصابين بجروح، جرّاء هجوم إرهابي استهدف الموكب.

وطالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في بيان لها، نشرته البعثة الألمانية في الأمم المتحدة، بضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجوم الإرهابي.

وأعرب البيان عن تضامن الدول الأعضاء، لأسر الضحايا والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

ورحّبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا، ودعمها للمبعوث الأممي غسان سلامة.

وطالب البيان بضرورة أن اتخاد إجراءات لبناء الثقة، بين الأطراف الفاعلة، حتى يتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والمضي قدما نحو عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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