منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في حادثة الهجوم الإرهابي في بنغازي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن شديد إدانتها و استنكارها إزاء التفجير الانتحاري الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام المركز التجاري بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وطالبت اللجنة في بيان لها حول الحادثة، مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بفتح تحقيق شامل وشفاف في الواقعة وكشف الأسباب الكامنة وراء هذا التفجير الشنيع وملابساته.

وأعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التفجير، دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب ومن الجماعات المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة، تسهم في انتعاش الإرهاب ، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها.

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