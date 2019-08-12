(بالفيديو) المؤقتة ترسل قوة جديدة لتأمين المنشآت النفطية وبسط الأمن بالجنوب

بنغازي-العنوان

انتهت الحكومة المؤقتة، أمس السبت، من تجهيز دفعة جديدة من القوات المعززة بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات، لبسط الأمن في الجنوب وتأمين الحقول والمنشآت النفطية.

وتأتي هذه القوة الثا التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة كثالث قوة يتم إرسالها للجنوب بالإضافة للقوتين اللتين تم إرسالهما سابقا من قبل مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وأوضح بيان مكتب الإعلام والتواصل بالمؤقتة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن القوة تضم آليات وأسلحة وعتاد وفقا لأعلى مستوى، وتم تجهيزها بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني.

وكان مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، قد قرر في وقت سابق تخصيص 100 مليون دينار لاستتباب الأمن في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من 100 عربة ذات دفع رباعي، محملة بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل، كما زودت هذه العربات المسلحة بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر.

ومن المقرر أن تنتشر هذه القوة على طول الحدود الدولية لليبيا مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، لتأمين المنشآت والحقول النفطية، وكذلك لتحارب مع القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة لأجل فرض الأمن وهيبة الدولة وإحلال القانون.

وأضاف البيان أن هذه القوات ستساند أيضا قوتي الدوريات الصحراوية، والبوابات والتمركزات الأمنية التابعتين لوزارة الداخلية، وستنتشر معهما على طول الطريق من الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب لتأمينها ومنع أية اختراقات.

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