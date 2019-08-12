الجيش يلقي القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية في مرزق

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، إن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني تمكنت من إعادة بسط الأمن وفرض القانون في مدينة مرزق، بعد إلقاء القبض على 27 عنصرا من العصابات التشادية، تزامُنا معَ ضربات جوية نفّذها سلاح الجو على مواقع المعارضة بالمدينة.

وكان مسؤول المركزِ الإعلاميِ في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، قد أعلن في وقت سابق يوم أمس صباحا، أن الجيش الوطني، بدأ عملية تطهيرٍ واسعة داخل مرزق موضحا أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش، والتحموا معها لدعمها في تطهيرِ المدينة من المجموعاتِ المسلحةِ التابعة للإرهابي حسن موسى.

ومن جهته، أكد أحد أعيان مدينة مرزق، محمود الدريحو، إن دخول قوات الجيش الوطني، لـ مدينة مرزق تمت بطريقة غير معلنة، لدوافع أمنية، وأن الجيش اشتبك فور وصوله مع المجموعات المسلحة، وأن عملية القتال التي بدأها الجيش نجحت في إبعاد المجموعات المسلحة عن المناطق المكتظة بالسكان.

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