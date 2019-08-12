حكومة الوفاق تتهم الجيش الوطني باختراق “هدنة العيد”

اتهمت حكومة الوفاق، الجيش الوطني، بخرق الهدنة الأممية، التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى، بعد القصف الذي تعرّض له مطار معيتيقة الدولي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى المجعي في تصريحه لوكالة فرنس برس، إن الجيش الوطني اخترق الهدنة الأممية وأطلق قذائف أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، إضافة لقصفه المطار.

وأضاف المجغي، إن القصف تزامن مع وصول ومغادرة رحلات من وإلى المطار، وأن عملية سيرها تم تغييرها إلى مطار مصراتة الدولي، نتيجة للقصف.

وتابع المتحدث باسم حكومة الوفاق، بقوله: أن الحكومة رصدت عملية إطلاق القذائف من مواقعها، والتي يسيطر عليها الجيش الوطني، وأن الوفاق أبلغت البعثة الأممية لتثبيت اختراق الهدنة، مؤكدا أن حكومة الوفاق ملتزمة بالهدنة، مع امتلاكها لوسائل الرد على أي اختراق أو تهديد.

وفي وقت سابق، يوم أمس في ساعة متأخرة، اخترق لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق، الهدنة الأممية، بعد إعلانه إطلاق قذائف هاون على مواقع تابعة للجيش الوطني، بعد الاتفاق الذي أعلنت عنه الوفاق والجيش الموافقة لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة.

وحذف لواء الصمود المنشور الذي أوضح فيه أنه أطلق قذائف هاون على مواقع الجيش جنوب العاصمة، من صفتحه الرسمية، بعد ساعات من إعلانه إطلاق قذائف على مواقع الجيش الوطني.

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