حكومة الوفاق تناشد أعيان الجنوب بالتدخل لإنهاء أزمة انقطاع المياه في طرابلس

ناشد وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضو لجنة الطوارئ في حكومة الوفاق، عبد الباري شنبارو، أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية، بالتدخل العاجل لفتح الصمامات، بعد انقطاع المياه عن طرابلس.

وأكد شنبارو، أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء، تعمل لإرجاع التيار لجميع المناطق في ليبيا، وأن حكومة الوفاق، لا تتبع سياسية التمييز بين مدينة وأخرى، في طرح الأحمال، وأن الأمر مرتبط بترجيع عمل المحطات الخارجة عن العمل ومقدرة خطوط الإمداد.

واستهجن وكيل وزارة الحكم المحلي، إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، وحرمان العاصمة ومدن المنطقة الوسطى، من المياه لليوم الرابع على التوالي، من قبل بعض الأشخاص المحتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب.

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