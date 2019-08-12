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بيان دولي يُرحّب بـ”هدنة العيد” في ليبيا.. ويجدد دعمه للبعثة الأممية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبّت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بالهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا، والتزم بها الجيش الوطني وحكومة الوفاق، بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وأعلنت الدول في بيانها المشترك، استعدادها لمساعدة البعثة الأممية، في تنفيذ الهدنة، والتعامل مع أي محاولة اختراق لها.

وطالب البيان، بضرورة أن تكون الهدنة مرفقة بإجراءات لبناء الثقة والوصول إلى وقف إطلاق النار، والعودة للحوار الشامل، لأجل ترسيخ الحلول السياسية للأزمة في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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