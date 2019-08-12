«البلدي سبها» يطرح مناقصات صيانة 3 مراكز صحية

أعلن المجلس البلدي سبها، طرح مناقصات لصيانة 3 مراكز صحية في البلدية، وذلك في إطار الشراكة الموقعة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ودعما وتشجيعا لشركات المقاولات المحلية، ضمن مشروع دعم الاستقرار الممول من الإتحاد الأوروبي.

وشملت تلك المناقصات المركز الصحي الطيوري «الكرامة»، والمركز الصحي المهدية «بمحلة المهدية»، والمركز الصحي التحرير «بمحلة المنشية – التحرير»، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشارت البلدية إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الثالث من سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه ستتاح فرص لجميع الشركات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع، مع مراعاة استيفاء جميع المصوغات المطلوبة.

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