هذا ما قالته حكومة الوفاق بشأن انقطاع المياه عن طرابلس

استنكر وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضو لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي عبد الباري شنبارو، إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف.

وقالشنبارو بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق إن إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف من قبل بعض الأشخاص المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب أدى لحرمان سكان العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى، من تدفق المياه لليوم الرابع على التوالي.

ودعا شنبارو أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية للتدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكدًا أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء تعمل جاهدة لإرجاع التيار لجميع المناطق في البلاد، وأن حكومة الوفاق الوطني، لم ولن تفرق بين أي من المدن الليبية في برنامج طرح الأحمال، والأمر مرتبط بترجيع عمل المحطات الخارجة عن العمل ومقدرة خطوط الإمداد.

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