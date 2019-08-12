صحة الوفاق: تعديل مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية وعاجلة لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة ومعالجة مختنقاتهم المالية لدى جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال زيارته مفاجأة قام بها عيسى أمس الاحد لمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) بهدف اختبار جاهزية قسم الإسعاف بالمستشفى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبين عيسى أن الوزارة ستقوم بتعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بالوجه المطلوب وستراقب صرف الإدارات المالية للمستشفيات للمكافآت المالية المقررة ببند التحسين لضمان وصولها إلى مستحقيها من العاملين بالمناوبات الليلية والعطلات وأقسام الإسعاف والطوارئ.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوزارة أن عيسى لاحظ خلال الزيارة وجود الأطباء المناوبين (الأخصائيين والمشرفين) بمواقع عملهم في قسم الاسعاف والإنعاش مع نقص في عدد العناصر العاملة بالقسم كما لاحظ عدم وجود الأطباء المناوبين المتدربين (الممارسين العامين) وعدم وجود عناصر تمريض كافية مع توفر كافة الإمكانيات اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن عمل الأقسام بالمستوى المطلوب.

وأوضحت الوزارة أن عيسى لاحظ عدم وجود فني تضميد كسور إذ يقوم طبيب العظام المناوب بهذه المهمة مما يربك العمل ويزيد من ساعات انتظار الحالات، فضلًا عن عدم وجود منظومة انتظار جيدة تساعد في تقديم الخدمة للمواطن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا