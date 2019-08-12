خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لاشتباكات طرابلس

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وراح ضحيته ثلاثة من موظفي البعثة الأممية بليبيا وعدد من الجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها أن عودة النشاطات والعمليات الإرهابية يرجع للانفلات الأمني الذي تسببت فيه اشتباكات العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية داعية المجتمع الدولي لوضع حد لاشتباكات طرابلس وإرجاع القوات المعتدية حتى يتسنى العودة للعملية السياسية والعمل على وقف النشاطات الإرهابية.

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.

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