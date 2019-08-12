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خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لاشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري بمدينة بنغازي وراح ضحيته ثلاثة من موظفي البعثة الأممية بليبيا وعدد من الجرحى.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها أن عودة النشاطات والعمليات الإرهابية يرجع للانفلات الأمني الذي تسببت فيه اشتباكات العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية داعية المجتمع الدولي لوضع حد لاشتباكات طرابلس وإرجاع القوات المعتدية حتى يتسنى العودة للعملية السياسية والعمل على وقف النشاطات الإرهابية.

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وزير خارية حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية الزبالة سيالة شديد الغباء يتوهم ان الجيش الوطنى المكلف من مجلس نواب الشعب بتحرير البلاد من الارهاب يعتدى على من اعتصبوا السلطة دون وجه حق فلا السراج مفوض من الشعب من خلال انتخابات شعبية او نال ثقة البرلمان واقسم امامه على احترام سيادة البلاد بل غلى العكس جاء على باخرة المستعمر الايطالى الذى اعدم شيخ المجاهدين عمر المختار فمن فوض هذا الحمار للاستقواء بالخارج لمحاربة الجيش الوطنى من خيرة شباب ليبيا بينما هم استعانوا بشر خلق الله من الدواعش والمرتزقة ومهربى البشر ومولوهم من ثروة الشعب الليبى عيب على ذقنك يازبالة وانت كذاب اشر يسخر منك الاجانب وتسئ الى الاسلام فالمسلم الحقيقى لا يكذب اما اليهودى مثلك فيبيع شرفه وعرضه ودينه من اجل مصلحته الشهصية اتفوا عليك زبالة

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