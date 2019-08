المتوسط:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجميع العاملين بها، بأسمى التبريكات إلى الشعب الليبي، والشعوب الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

