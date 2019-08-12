غوتيرش يقدم هذه الرسالة للبعثة الليبية في نيويورك

قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش تعازيه للحكومة الليبية في فقدان حسين الهدار الموظف التابع للبعثة الأممية بليبيا والذي توفي إثر التفجير الإرهابي بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأعرب غوتيرش في رسالة بعث بها للبعثة الليبية في نيويورك عن تعاطفه الكبير مع أسرة الفقيد، مشيدا بشجاعته وتفانيه في تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.

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