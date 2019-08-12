سلامة: نأمل في هدنة حقيقية تدفع للتفكير بالمصالحة

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تمنياته لليبيين بعيد ملهم لقيم التسامح والتواد، وهدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة.

وقال سلامة في تغريدة له بموقع “تويتر” “على الرغم من الألم العميق بفقدان ثلاثة من زملائنا الأبرار عشية العيد، ضحايا إرهاب وحشي ظالم، أتمنى للجميع عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والتواد، وهدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة.

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.

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