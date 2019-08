المتوسط:

يقوم أفراد الأمن بتأمين الطريق الصحراوي اجدابيا-طبرق وجميع الأهداف الحيوية بتلك المناطق والقيام بحملات تفتيشيه على المركبات المارة على الطريق الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق.

ويأتي ذلك تنفيذا للخطةالأمنية رقم 7 لسنة 2019 مركزشرطة انتلات.

