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مسلحون يرفضون تشغيل محطة النهر رقم (1) 

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي أن استمرار انقطاع المياه في أيام العيد جاء بسبب رفض المجموعات المسلحة إعادة تشغيل محطة كهرباء النهر رقم 1 بعد اقتحامها.

المنظومة عبرت عن أسفها لهذه الحادثة التي لم تقع منذ بداية تشغيلها عام 1996 مشيرة إلى تعنت المجموعات وتهديدها بتفجير المحطة وحرق مكونات المنظومة ردا منها على انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة براك الشاطئ، مبينة أن كل جهود الحكماء والأعيان بشأن إيجاد تسوية مع هذه المجموعات لم تصل إلى نتيجة إيجابية.

وعبرت المنظمومة عن إدانتها للتهديدات التي اعتبرتها سلوكا غير مسؤول ومحرما شرعا وقانونا مطالبة بتغليب صوت العقل والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه على حد تعبيرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • من حقهم ردا على الخوان المفلسين المغتصبين للعاصمة ويمنعون الخدمات الاساسية عن سكان الجنوب الرافضين لهم طهروا العاصمة من هؤلاء الاوغاد لتنعم البلاد بالامن والامان وليذهب الخوان الى الجحيم من اول المشرى والسويحلى وسيالة وصنع الله وباشاغا ومعتيق وصوان ودبرز والرعيض وغيرهم من حثالة المجتمع من المتخلفين عقليا الى مستشفى قرقارش للعلاج فالنهر العظيم من انجازات القذافى الذى جاء بالتعمير وانتم لم نرى منكم سوى التدمير ايها الحمير

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