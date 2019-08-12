مسلحون يرفضون تشغيل محطة النهر رقم (1) 

أوضحت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي أن استمرار انقطاع المياه في أيام العيد جاء بسبب رفض المجموعات المسلحة إعادة تشغيل محطة كهرباء النهر رقم 1 بعد اقتحامها.

المنظومة عبرت عن أسفها لهذه الحادثة التي لم تقع منذ بداية تشغيلها عام 1996 مشيرة إلى تعنت المجموعات وتهديدها بتفجير المحطة وحرق مكونات المنظومة ردا منها على انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة براك الشاطئ، مبينة أن كل جهود الحكماء والأعيان بشأن إيجاد تسوية مع هذه المجموعات لم تصل إلى نتيجة إيجابية.

وعبرت المنظمومة عن إدانتها للتهديدات التي اعتبرتها سلوكا غير مسؤول ومحرما شرعا وقانونا مطالبة بتغليب صوت العقل والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه على حد تعبيرها.

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