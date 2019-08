ترحيب دولي بهدنة العيد في ليبيا

المتوسط:

أعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، عن ترحيبهما بالهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا، والتزم بها الجيش وحكومة الوفاق، بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وعبرت الدول في بيانها المشترك، عن استعدادها لمساعدة البعثة الأممية، في تنفيذ الهدنة، والتعامل مع أي محاولة اختراق لها.

وطالب البيان، بضرورة أن تكون الهدنة مرفقة بإجراءات لبناء الثقة والوصول إلى وقف إطلاق النار، والعودة للحوار الشامل، لأجل ترسيخ الحلول السياسية للأزمة في ليبيا.

