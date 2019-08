“سبها الطبي” يواصل استقبال جرحى اشتباكات مدينة مرزق

المتوسط:

لازال مركز سبها الطبي يقدم خدماته حسب إمكانياته المتاحة و مجهودات العاملين به، ومن خلال خطة التطوير التي وضعتها إدارة المركز لعام 2019، والتي تم من خلالها إعادة تجهيز معظم أقسام المركز بتجهيزات طبية حديثة ووضع ترتيبات لجداول المناوبات في فترات الأزمات والأعياد والعطلات والتي يقضي جل الأطباء والتمريض تلك الفتره خارج مدينة سبها مع عائلاتهم .

واستقبل المركز أول أيام عيد الاضحى المبارك، اليوم الأحد الموافق11/أغسطس/2019ف، (13)جريح نتيجة الإشتباكات المسلحة الواقعة بمدينة مرزق.

وتم إجراء عمليات فتح بطن لإنقاذ حياة (4) حالات، وتقديم الرعاية الصحية الأولية ل(9) حالات أخرى، وتم عن طريق جهاز الإسعاف بالمركز نقل جرحى الإشتباكات إلى مطار تمنهت لإسعافهم جواً إلي مدينة بنغازي .

