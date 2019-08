بتمويل أوروبي.. بلدية سبها تطرح مناقصات صيانة 3 مراكز صحية

المتوسط:

طرح المجلس البلدي سبها، مناقصات لصيانة 3 مراكز صحية في البلدية، وذلك في إطار الشراكة الموقعة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ودعما وتشجيعا لشركات المقاولات المحلية، ضمن مشروع دعم الاستقرار الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تلك المناقصات شملت على المركز الصحي الطيوري «الكرامة»، والمركز الصحي المهدية «بمحلة المهدية»، والمركز الصحي التحرير «بمحلة المنشية – التحرير»،

وأفادت البلدية، بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الثالث من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه ستتاح فرص لجميع الشركات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع، مع مراعاة استيفاء جميع المصوغات المطلوبة.

