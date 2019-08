المتوسط:

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الخمس، بتأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية والخدمية وكذلك حفظ الأمن والأمان داخل المدينة.

ويقوم فرع الإدارة العامة للدعم المركزي زليتن في أول ايام عيد الأضحى المبارك بتأمين الطريق الساحلي ومحطات الوقود داخل المدينة، وكذلك حفظ الأمن والمجاهرة به.

