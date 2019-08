“البعثة الطبية” تكشف الحالة الصحية للحجاج

المتوسط:

أعلنت البعثة الطبية للحجاج الليبيين، أن الحالة الصحية لجميع الحجاج جيدة ولم تسجل أي حالات مرضية أو إصابات سوى تعرض سيدة للإغماء بسبب الازدحام أمام مسجد نمرة في التاسع من ذي الحجة.

وأفادت البعثة، بأنها قامت بالتنسيق مع المستشفيات بالمملكة العربية السعودية من أجل دخول الحالات التي تحتاج لغسيل الكلى، ابتداء من يوم الإثنين الموافق لثاني أيام التشريق، مبينه أنها افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية من أجل إجراء الكشوفات والحرص على صحة الحجاج الليبيين.

