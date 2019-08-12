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ميليت: غياب توقيع مصر يُضعف “البيان الخماسي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال سفير بريطانيا السابق في ليبيا “بيتر ميليت” إن البيان الخُماسي الذي رحبّت فيه كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بـ”هدنة العيد” هو خطوة مُثيرة للاهتمام، لكنها لن تحمل أي تأثير فعلي.

وأضاف ميليت في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ” العرض الخُماسي لا يُساوي شيء فعلياً كون جارة ليبيا مصر لم تُوقّع عليه”.

وكانت الدول الخمس قد أبدت في بيانها المشترك استعدادها لمساعدة البعثة الأممية في ليبيا على تنفيذ الهدنة المُتفق عليها بين طرفي القتال، والتعامل مع أي محاولة اختراق لها.

وطالب البيان، بضرورة أن تكون الهدنة مرفقة بإجراءات لبناء الثقة والوصول إلى وقف إطلاق النار، والعودة للحوار الشامل، لأجل ترسيخ الحلول السياسية للأزمة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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